Китайский Huawei Mate 40 на €260 дешевле европейского

Мы уже привыкли к тому, что китайские смартфоны продаются у себя на родине по гораздо более привлекательной цене, чем в остальном мире. Порой, чем дороже смартфон, тем более отличным оказывается ценообразование. Например, сегодня компания Huawei представила в Китае флагманы серии Mate 40. Стандартная модель Mate 40 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в Поднебесной в 640 евро (в эквиваленте), а в Европе за нее просят 900 евро. Mate 40 Pro 8/256 ГБ стоит в Старом Свете в 1200 евро, а в Китае – всего 895 евро. Наконец, Mate 40 Pro+ оценен в 1400 евро и 1150 евро. При этом, розничные продажи в Китае стартуют только 21 декабря, хотя прием предварительны заказов уже стартовал.

Комментарии и отзывы Huawei Mate 40
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