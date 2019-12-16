Китайский регулятор TENAA одобрил выход Redmi K30 5G с памятью 12/512 ГБ

Сегодня китайским регулятором TENAA был одобрен выход флагмана Redmi K30 5G с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Напомним, что до этого было анонсировано только четыре версии памяти: 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Самая маленькая версия памяти была оценена в $285, а самая большая в $410.

Аппарат оснащен 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.