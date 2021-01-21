Китайский регулятор одобрил выход Oppo Find X3 Pro

Федеральная комиссия по связи США и китайский сертификатор 3C почти одновременно одобрили выход флагманского смартфона Oppo Find X3 Pro, который фигурирует под модельным обозначением CPH2173. 3C, кстати, подтвердил наличие зарядки мощностью 65 Вт и двухэлементной батареи ёмкостью 4500 мАч.

Смартфону также прочат основную камеру с двумя 50-Мп датчиками изображения Sony IMX766 с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами, 13-Мп камеру с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп камеру для макро-фото, 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран разрешением 1440:3216 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой 10-битной глубины цветы, а также топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888.