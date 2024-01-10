Китайский регулятор рассекретил Samsung Galaxy Y55

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о смартфоне Samsung Galaxy Y55, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2400 пикселей, аккумуляторную батарею ёмкостью 4855 мАч, однокристальную систему с восемью ядрами, работающими на частоте до 2,0 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также селфи-камеру разрешением 13 Мп. По мнению источников, появление в базе TENAA может означать скорую презентацию смартфона.

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