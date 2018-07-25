Китайский ритейлер рассекретил внешность Huawei Honor Note 10

Недавно в сети появились живые фото ожидаемого планшетофона Huawei Honor Note 10, но сегодняшняя утечка выглядит более достоверной. Крупный китайский ритейлер начал принимать предварительные заказы на еще не представленный аппарат и случайно опубликовал его изображение. Картинку быстро удалили, но она уже успела стать достоянием общественности.

По предварительным данным, аппарат оснастят 6,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, восьмиядерным чипсетом с частотой 2,4 ГГц, а также аккумулятором на 4900 мАч, а не 6000 мАч, как предполагалось ранее. По предварительным данным, пользователи смогут выбирать из версий на 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти. Также ранее сообщалось о специальном издании Honor Note 10 Rolls Royce edition с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.