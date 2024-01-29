Китайскую версию OnePlus 12 блокируют в других странах

Заказав китайскую версию смартфона, пользователи из других стран рискуют получить блокировку некоторых функций своего устройства при попытке его активации. С этим столкнулись в прошлом году пользователи OnePlus 11, а в этом году история повторилась и с «экономными» покупателями OnePlus 12. Как сообщает профильное издание Gizmochina, OnePlus прибегла к региональной блокировке китайской версии OnePlus 12 после релиза международного варианта устройства. На блокировки жалуются пользователи из многих стран. В прошлом году исправить проблему можно было введя специальный код, предоставленный службой поддержки OnePlus. Получится ли повторить этот трюк снова, пока не сообщается. Напомним, что китайская версия OnePlus 12 оценена от 605 долларов, а глобальная – от 800 долларов.

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