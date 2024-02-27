Китайскую версию Realme 12 Pro+ оценили всего в 280 долларов

Компания Realme только сегодня представила смартфон Realme 12 Pro+ на родном для нее китайском рынке, хотя новинка уже давно появилась в международной продаже. Аппарат оценили в 220, 250 и 280 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Это почти в два раза меньше, чем просят за смартфон в России.

Напомним, что Realme 12 Pro+ характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (ультраширик), защитой от влаги (степень IP65), подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5 «из коробки».