Китайскую версию Samsung Galaxy S25 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования китайской версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года. Бенчмарк подтвердил наличие 12 ГБ оперативной памяти (будут версии и на 16 ГБ ОЗУ) и разогнанного 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,47 ГГц. Ранее сообщалось, что топовая модель получит 200-Мп основную камеру, необычную серо-синюю расцветку и сверхпрочное защитное стекло Gorilla Armor Glass, которого не будет у моделей Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus.