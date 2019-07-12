Klipsch выпускает беспроводные наушники с чехлом в стиле Zippo

Klipsch выпустила свои первые настоящие беспроводные наушники. Эта модель, известная как T5 True Wireless, предназначена для максимального комфорта и истинной независимости пользователей - ее можно использовать для прослушивания мелодий и приема вызовов во время движения. Комфорт является ключевым моментом для T5, так как каждый бутон снабжен защелкивающимися овальными ушными насадками для точной посадки.

Каждый наушник оснащен уникальным динамическим 5-мм динамиком с подвижной катушкой с частотной характеристикой от 10 Гц до 19 кГц. Связь осуществляется через Bluetooth 5.0, и он даже поддерживает беспроводную аудио технологию Qualcomm aptX и стандарт кодирования аудио AAC. T5 иметь до восьми часов автономной работы от одной зарядки и великолепный чехол для зарядки, который напоминает в стиле зажигалки Zippo. Наушники Klipsch T5 True Wireless можно купить за $ 199.