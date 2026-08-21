Apple готовит несколько версий AirPods с камерами

Недавно в сети появилось видео с демонстрацией работы AirPods с камерами, которые, по слухам, разрабатывает Apple. Утечка указывала на то, что новые наушники могут дебютировать вместе с линейкой iPhone 18 Pro уже в следующем месяце. Однако, по информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple по-прежнему ориентируется на запуск AirPods с камерами в 2027 году. В новом отчёте инсайдер отмечает, что демонстрационное видео, обнаруженное в последней тестовой сборке macOS 26.7, действительно могло создать впечатление скорого релиза наушников. Тем не менее Apple якобы всё ещё решает ряд проблем, связанных с устройством, в том числе вопросы конфиденциальности. Более того, по данным Гурмана, Apple разрабатывает сразу два варианта будущих AirPods под кодовыми обозначениями B790 и B798.

Модель B790, как сообщается, представляет собой модифицированную версию AirPods Pro 3 с дополнительными сенсорами и возможностями искусственного интеллекта. Именно она, предположительно, показана в недавно появившемся видео. B798, в свою очередь, станет AirPods Pro следующего поколения со встроенными камерами. Вероятно, в ближайшие месяцы появится больше информации о планах Apple по выпуску AirPods с камерами, но стоит отметить, что данный апгрейд существенно повысит стоимость беспроводных наушников. Всё же технологии на базе искусственного интеллекта требуют внушительную вычислительную мощность, особенно в разрезе визуального анализа окружающего мира.