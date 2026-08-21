Apple готовит несколько версий AirPods с камерами

Недавно в сети появилось видео с демонстрацией работы AirPods с камерами, которые, по слухам, разрабатывает Apple. Утечка указывала на то, что новые наушники могут дебютировать вместе с линейкой iPhone 18 Pro уже в следующем месяце. Однако, по информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple по-прежнему ориентируется на запуск AirPods с камерами в 2027 году. В новом отчёте инсайдер отмечает, что демонстрационное видео, обнаруженное в последней тестовой сборке macOS 26.7, действительно могло создать впечатление скорого релиза наушников. Тем не менее Apple якобы всё ещё решает ряд проблем, связанных с устройством, в том числе вопросы конфиденциальности. Более того, по данным Гурмана, Apple разрабатывает сразу два варианта будущих AirPods под кодовыми обозначениями B790 и B798.

Модель B790, как сообщается, представляет собой модифицированную версию AirPods Pro 3 с дополнительными сенсорами и возможностями искусственного интеллекта. Именно она, предположительно, показана в недавно появившемся видео. B798, в свою очередь, станет AirPods Pro следующего поколения со встроенными камерами. Вероятно, в ближайшие месяцы появится больше информации о планах Apple по выпуску AirPods с камерами, но стоит отметить, что данный апгрейд существенно повысит стоимость беспроводных наушников. Всё же технологии на базе искусственного интеллекта требуют внушительную вычислительную мощность, особенно в разрезе визуального анализа окружающего мира.
Наушники HONOR Earbuds 5e оценили в 45 долларов …
Компания HONOR представила беспроводные наушники Earbuds 5e, которые получили 12-миллиметровые динамическ…
Google слегка прокачала наушники Pixel Buds Pro 2…
Вчера компания Google провела презентацию, в рамках которой представила Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 …
Представлена беспроводная гарнитура MSI MAESTRO 500 WIRELESS…
Компания MSI пополнила ассортимент беспроводных гарнитур моделью MAESTRO 500 WIRELESS, которая получила 4…
Apple готовит несколько версий AirPods с камерами…
Недавно в сети появилось видео с демонстрацией работы AirPods с камерами, которые, по слухам, разрабатыва…
Lenovo представила открытые наушники TA410…
Сегодня компания Lenovo представила новую пару доступных беспроводных наушников открытого типа — TA410. …
Наушники Vivo TWS 5 Pro оценили в 145 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5 Pro, которая получила 11-миллиме…
Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 11 тысяч рублей …
Компания diHouse объявила о выпуске на российский рынок флагманских беспроводных наушников Xiaomi Buds 6,…
Наушники CMF Buds Neo готовы к выходу …
Бренд CMF by Nothing объявила, что 20 августа будут представлены беспроводные наушники CMF Buds Neo. Прои…
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANCОбзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные наушники с ANC
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-ResОбзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res
Обзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENCОбзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENC
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраномОбзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПКRazer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor