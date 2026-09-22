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Vivo анонсировала наушники-клипсы Buds Clip

Сегодня компания Vivo представила беспроводные наушники Buds Clip — свою первую модель с креплением-клипсой и открытой конструкцией. Фишка Buds Clip в том, что они не перекрывают слуховой проход — наушники фиксируются на краю уха с помощью гибкой перемычки из титанового сплава с эффектом памяти. Наушники получили симметричную конструкцию, поэтому отдельного левого и правого наушника нет. Их можно надевать на любое ухо, после чего они автоматически определяют положение и корректируют распределение стереоканалов. За воспроизведение звука отвечают 12-мм динамики. Поскольку открытая конструкция естественным образом приводит к утечке звука наружу, Vivo предусмотрела специальный режим защиты от утечки. Он использует направленное звучание, чтобы музыка и подкасты направлялись непосредственно в сторону слухового прохода.

Также предусмотрена функция адаптивной громкости, которая автоматически меняет уровень звука в зависимости от окружающего шума. Для ручной настройки звучания предусмотрен 10-полосный эквалайзер, а во время звонков Buds Clip используют два микрофона и сенсор костной проводимости, позволяющие отделять голос пользователя от фонового шума. От одного заряда наушники работают до 10 часов, а зарядный кейс увеличивает общее время автономной работы до 42 часов. Поддерживается быстрая зарядка — 10 минут восполнения энергии обеспечивают до 3 часов воспроизведения. Кроме того, наушники имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP55.
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