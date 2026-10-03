Наушники HUAWEI FreeBuds Neo появились в продаже

Отечественные ритейлеры выпустила в продажу беспроводные наушники FreeBuds Neo, которые оценены в 9 тысяч рублей. Новинка имеет в своем оснащении 11-мм динамические драйвера с частотным диапазоном от 20 Гц до 40 кГц, поддержку передачи звука высокого качества LDAC HD с битрейтом до 990 кбит/с и 24-битного аудио с частотой 48 кГц без потерь, объемное звучание Unlimited Spatial Audio с отслеживанием положения головы, активное шумоподавление третьего поколения со средней эффективностью 30 дБ в широком диапазоне частот, шесть микрофонов и два микрофона костной проводимости, адаптер Bluetooth 6.0, возможность автоматического сопряжения Pop-Up Pair, аккумулятор ёмкостью 60 мАч и 460 мАч у зарядного кейса со временем автономной работы до 10 и до 40 часов соответственно, поддержку быстрой зарядки, защиту от воды и пыли по стандарту IP55, а также массу наушника 4,8 грамма.