Ключевые характеристики Honor 9X Pro

Honor 9X Pro предположительно получит выдвижную фронтальную камеру, а отсутствие на задней панели сканера отпечатка пальцев дает право полагать, что новинка будет оснащена OLED дисплеем (по слухам младшая версия получит IPS панель), в который будет встроен сканер, либо же биометрический сканер разместят на торце устройства. Еще одной особенностью станет поддержка быстрой 25-Вт зарядки, в отличии от 10-Вт у младшей версии.В скором времени состоится релиз новинок бренда Honor – Honor 9X и Honor 9X Pro. Обоим моделям приписывают новый фирменный 7-нм чипсет Kirin 810, большие диагонали дисплея и тройные камеры. Однако, судя по изображениям, появившимся в социальной сети Weibo, "про" версия будет иметь ряд существенных отличий от младшего сородича. О стоимости новинки пока неизвестно.