Кнопочные телефоны itel – самые популярные в мире

Китайский производитель смартфонов, бренд itel, входящий в группу компаний Transsion (бренды TECNO, itel, Infinix), за короткий срок завоевал доверие потребителей всего мира, о чем наглядно свидетельствует статистическая диаграмма агентства Counterpoint Research. Мировые продажи бренда составили 26% от всех кнопочных телефонов. itel выпускает свои устройства в 50-ти странах c 2013 года. На российский рынок компания пришла в 2018 году и уже успела добиться значительных результатов, а также завоевать лояльность потребителей, благодаря высокому качеству и долговечности своих устройств.

Согласно результатам исследования аналитической компании Counterpoint Research за 2 квартал 2021 года кнопочные телефоны itel стали лидерами мирового рынка и заняли 26% доли рынка поставок кнопочных мобильных телефонов.itel - это бренд телефонов с 10-летней историей. Мобильные телефоны itel надежны, просты в использовании и доступны каждому. Философия бренда – «Меняйте жизнь к лучшему», а миссия компании – обеспечить каждого универсальными средствами связи. itel предоставляет пользователям легкие в управлении аппараты с оптимальным сочетанием цены и основных характеристик, позволяя людям быть ближе друг к другу и получать удовольствие от общения. В настоящий момент телефонами itel пользуются более чем в 50 странах мира. Компания считает, что предоставляя клиентам качественный продукт мобильной связи и надежное обслуживание, она помогает большему количеству людей эффективно взаимодействовать с остальным миром. Компания itel стремится быть ближе к клиентам и понимать их потребности и ожидания во всех направлениях. Она смогла завоевать благосклонность и доверие клиентов, поскольку относится к ним с любовью и заботой.

Директор по продажам российского офиса Виктор Колесниченко отмечает: «Нам приятно, что бренд itel был выделен такой авторитетной организацией, как Counterpoint Research. На мировом рынке и в странах Азии наши телефоны уже широко популярны и пользуются огромной любовью, но мы стремимся улучшать наши позиции и в России. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в скором времени готовы предложить нашим клиентам новые, технологичные, но в то же время доступные по цене устройства под каждую целевую аудиторию».

TECNO Mobile появилась в 2006 году в Гонконге, а в 2018 году официально стартовали продажи в РФ. TECNO входит в состав TRANSSION Holdings и, руководствуясь принципом «Думай глобально, действуй локально», переводит возможности смартфонов премиум-класса в доступный сегмент. Эффектный броский дизайн, большой дисплей с модной геометрией, впечатляющие камеры с яркими вспышками и оптимизированная система энергосбережения, - таков минимальный набор каждого телефона линейки TECNO. Легкий и быстрый ремонт обеспечивают сервисные центры в 60 городах по всей России. Присутствие на рынках более чем 60 стран позволило TECNO войти в 10 крупнейших мировых брендов по поставкам и доле рынка мобильных телефонов во втором квартале 2020 года по данным IDC.

В свою очередь, в тройку лидеров рейтинга попал и второй бренд из группы компаний Transsion - TECNO, предлагающий смартфоны в среднем ценовом сегменте. Исполнительный директор Ма Крик связывает заметную долю TECNO на рынке мобильной электроники с широкой продуктовой линейкой, высоким качеством устройств, а также с инвестициями в маркетинг. В частности, TECNO – многолетний спонсор футбольного клуба Манчестер Сити. С 2021 года бренд-амбассадором TECNO стал известный американский актер Крис Эванс.