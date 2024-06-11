Кнопочный телефон HMD 105 оценен в 12 долларов

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделями HMD 105 и HMD 110, которые оценены на дебютном индийском рынке в 12 и 14 долларов соответственно. Новинки характеризуются корпусом с закругленными углами и текстурированной поверхностью, функцией автоматической записи звонков, MP3-плеером, FM-радио, платежами UPI, батареей ёмкостью 1000 мАч и автономностью до 18 дней. Старшая модель отличается наличием задней камеры. HMD 105 выйдет в чёрной, фиолетовой и синей расцветках, а HMD 110 получил корпус в чёрном и зелёном цветовых вариантах. Появятся ли телефоны в других странах, пока не сообщается.