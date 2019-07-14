Кнопочный телефон Joy's S13

Новинка снабжена камерой с датчиком изображения 2 МП. Несколько удивляет местоположение данной камеры, которую поместили на верхнюю грань корпуса. На тыльной панели расположен громкоговоритель довольно внушительно размера. Производитель обещает защиту корпуса от пыли и влаги, но стандарт не указан.Дисплей новинки обеспечивает разрешение 160 х 128 пикселей при размере диагонали 1,7 дюйма. В наличии имеются: модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, фонарик, беспроводные адаптеры Bluetooth, Wi-Fi и 4G LTE. Кстати, через Wi-Fi аппарат может раздавать Интернет.В гаджете используется операционная система Mocor 5, которая базируется на Android версии 4.4 KitKat и «заточена» под гаджеты, управляемые при помощи кнопок. ОС Mocor 5 установлена в отдельных моделях компаний Xiaomi и Nobby.Стоимость ноинки составит 4500 тысяч рублей.