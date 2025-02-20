Кнопочный телефон Xenium X680 оценили в 4 тысячи рублей

В российской продаже появился кнопочный телефон Xenium X680, который имеет конструкцию раскладушки. Новинка оснащается 2,8-дюймовым цветным TFT-экраном с разрешение 320:240 точек, 1,77-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 128:60 точек для вывода уведомлений, корпусом с размерами 107,5:57:21,5 мм и массой 139 грамм, аккумулятором ёмкостью 1800 мАч, временем автономной работы до 22 часов в режиме разговора и до 54 дней в режиме ожидания, однокристальной системой MediaTek MTK6261D, 32 МБ оперативной памяти, 32 МБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, FM-радио, mp3-плеером, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 2.1, будильником, калькулятором и камерой разрешением 0,3 Мп. Цена телефона составляет 3990 рублей.