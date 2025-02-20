Кнопочный телефон Xenium X680 оценили в 4 тысячи рублей

В российской продаже появился кнопочный телефон Xenium X680, который имеет конструкцию раскладушки. Новинка оснащается 2,8-дюймовым цветным TFT-экраном с разрешение 320:240 точек, 1,77-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 128:60 точек для вывода уведомлений, корпусом с размерами 107,5:57:21,5 мм и массой 139 грамм, аккумулятором ёмкостью 1800 мАч, временем автономной работы до 22 часов в режиме разговора и до 54 дней в режиме ожидания, однокристальной системой MediaTek MTK6261D, 32 МБ оперативной памяти, 32 МБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, FM-радио, mp3-плеером, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 2.1, будильником, калькулятором и камерой разрешением 0,3 Мп. Цена телефона составляет 3990 рублей.

OPPO Find X8 mini получит флагманский процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Find X8 mini, релиз…
iPhone 16e получил урезанную версию процессора…
iPhone 16e — четвёртый и самый бюджетный представитель линейки iPhone 16. И чтобы достичь стартовой цены …
iPhone SE 4 получит камеру на 48 Мп…
Судя по информации из сети, компания Apple готовится выпустить доступный смартфон iPhone SE 4 в начале сл…
Nothing Phone (3a) 5G получит 12 ГБ ОЗУ …
Профильное издание Androidheadlines поделилось подробностями о смартфонах Nothing Phone (3a) 5G и Phone (…
Телефон Xenium Х280 с АКБ на 3000 мАч вышел в России…
Отечественный ритейлер DNS выпускает на российский рынок кнопочный телефон Xenium Х280, который обойдется…
Опубликована первая разборка POCO X7 Pro…
Популярный YouTube-канал PBKreviews опубликовал разборку смартфона POCO X7 Pro, оценив его ремонтопригодн…
Honor Magic7 Pro готовится к релизу в Европе…
Флагманский смартфон Honor Magic7 Pro был представлен в конце октября в Китае и, похоже, скоро он появитс…
В США запустили функцию спутниковой связи…
Спутниковый сервис обмена сообщениями T-Mobile, работающий на основе Starlink, теперь доступен для беспла…
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor