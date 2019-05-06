Кнопочный телефон Xiaomi Qin 1s с функциями AI и 4G

Телефон Xiaomi Qin 1s, представленный прошлым летом, рассчитанный на всех тех, кто не испытывает потребности в смартфоне. Простой, но хорошо сделанный аппарат может быть очень полезным для более старших возрастных групп.

Xiaomi Qin 1s поддерживает подключения двух SIM-карт к 4G , что дает владельцу возможность пользоваться преимуществами самых современных мобильных сетей. Интеграция искусственного интеллекта управляется помощником владельца с возможностью использования его для многоязычного голосового перевода в реальном времени.

Устройство оснащено IPS-дисплеем диагональю 2,8 " QVGA, защищенным стеклом Gorilla Glass, батареей емкостью 1480 мАч с зарядкой от USB Type-C, мини-разъемом, стереодинамиком AAC 1511, поддержкой microSD до 32 и программным обеспечением Mocor 5 на базе GB и Android. Xiaomi Qin 1s доступно в сером, красном, белом и желтом цвете за 4000 рублей.