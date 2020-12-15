Количество установок Google Phone в Play Store превысило 500 миллионов

Google Phone - это приложение для набора номера по умолчанию на смартфонах Pixels и Android One. Теперь его сделали доступным для установки на большинство телефонов в начале 2020 года. В результате в Google Play Store его скачали более 500 миллионов раз.

Телефон от Google - это простая и понятная программа для набора номера. Это простое в использовании и понятное приложение, в отличие от некоторых приложений для набора номера, которые есть в скинах Android от различных OEM-производителей. База пользователей Google Phone начала увеличиваться с помощью Pixels, устройств Android One, некоторых устройств от разных OEM-производителей и пользователей, которые установили их вручную на поддерживаемые телефоны. Таким образом, теперь он, наконец, достиг более 500 миллионов установок в Play Store.