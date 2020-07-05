Kolink анонсировала корпус Observatory Lite Mesh RGB с сетчатой лицевой панелью

Kolink выпустила Mesh версию корпуса Observatory Lite. Kolink Observatory Lite Mesh RGB представлен в размере Midi-Tower, а также передней панелью с Mesh дизайном (Сетка). Вес корпуса составляет 5,5 кг.

Корпус поддерживает материнские платы размера ATX/Micro-ATX/Mini-ITX. Так как размер корпуса меньше, чем у Observatory Lite, видеокарту в корпусе можно установить длиной до 335 мм, а высота кулера для процессора составит 160 мм. В корпусе уже установлены четыре 120 мм вентилятора с RGB подсветкой.

Боковая панель также выполнена из закаленного стекла. Специальных кожух скрывает провода, блок питания и лотки для накопителей. На передней панели расположены разъемы: два USB 2.0, один USB 3.0, аудиразъем для наушников и микрофона, а также кнопка питания и управления RGB подсветкой.

Информация о стоимости отсутствует.