Kolink представила корпуса Unity Nexus и Adapt со съемными передними панелями

Компания Kolink представила два корпуса Unity Nexus и Adapt формата Mid-Tower. Отличительной особенностью корпусов является съемные передние панели, которые можно заменить (продаются отдельно).

Обе модели выполнены в черном дизайне, поддерживают радиаторы размером 420 мм на переднюю панель, 360 мм на верхнюю, есть пылевые фильтры, предустановленный 120 мм вентилятор Kolink Umbra Void ARGB. Боковая панель моделей выполнена из закаленного стекла. Unity Nexus и Adapt поддерживают материнские платы от Mini-ITX до E-ATX форм-фактора, видеокарты до 415 мм, воздушные кулеры до 180 мм. Панель ввода-вывода включает один порт USB3.2 Type-C, два порта USB3.0, один порт USB2.0, аудиоразъемы, кнопку RGB и кнопку питания.

Корпуса Kolink Unity Nexus и Adapt продаются по цене 137 долларов, а съемные панели от 17 долларов.