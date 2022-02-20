Kolink выпускает корпуса линейки Observatory Z ARGB

Компания Kolink объявила о выпуске двух новых корпусов Observatory Z ARGB и Observatory Z Mesh ARGB. В Observatory Z ARGB используется закаленное стекло на передней и боковой панелях корпуса, в то время как сетчатая версия имеет сетчатую переднюю панель для максимального воздушного потока.

Обе модели Observatory Z оснащены четырьмя 120-мм вентиляторами Kolink Umbra Void, три из которых предварительно установлены спереди и один сзади. В общей сложности эти корпуса могут поддерживать до 7 вентиляторов 120 мм или 2 вентилятора 200 мм и максимальную длину радиатора 420 мм. Корпуса совместимы с материнскими платами до EATX форм-фактора, а также обеспечивают установку процессорного кулера высотой до 180 мм. Кроме того, новинки позволяют установить видеокарту вертикально. Kolink Observatory Z ARGB и Observatory Z Mesh ARGB поступили в продажу по цене от 160 долларов.