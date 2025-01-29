Колонка HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini появилась в продаже

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу беспроводную колонку HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini, которая получила очень компактный алюминиевый корпус. Новинка характеризуется 4-Вт динамиком с чистым и громким для таких габаритов звучанием, защитой от брызг и дождя в соответствии со степенью IPX5, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, режимом работы в качестве гарнитуры, микрофоном с возможностью ИИ-шумоподавления, батареей ёмкостью 800 мАч с автономностью до 8 часов, а также черной, красной и зеленой расцветками. Цена колонки составляет 2490 рублей.