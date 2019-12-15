Колонка Redmi XiaoAI Speaker Play с голосовым помощником

Компания Xiaomi Redmi представила умную колонку с голосовым помощником Redmi XiaoAI Speaker Play.

Корпус колонки сделан из пластика и внешне получила дизайн в ретро стиле. На корпусе колонки есть три кнопки для управления воспроизведением и включения/выключения.

Внутри установлен динамик мощностью 5 Вт. Также колонка поддерживает голосового помощника XiaoAI, который постоянно учится и со временем все лучше и лучше понимает голосовые команды.

Колонка поддерживает беспроводной стандарт Bluetooth Mesh с помощью которого можно управлять умным домом.

За колонку Redmi XiaoAI Speaker Play компания Xiaomi просит 11 долларов. а выбор есть несколько ярких расцветок: белая, розовая, голубая и зеленая.