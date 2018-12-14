Колонки Google Home разговаривают с английским и австралийским акцентом

Помощник Google ни разу не путешествовал, но у него появились новые акценты.

Голосовой помощник теперь может говорить с австралийским или английским акцентом. Эта функция доступна на всех устройствах, включая телефоны Android и колонки Google Home, но пока только для англоязычных в США. Чтобы создать акценты аккуратно, Google использует искусственный интеллект DeepMind. Google Assistant использует WaveNet, модель синтеза речи компании AI, основанную на глубоких нейронных сетях, для генерации естественных звуков голоса. Google ранее использовал эту модель, чтобы сделать голосовые сервисы более реалистичными. Чтобы активировать новые акценты Google Assistant, откройте приложение «Настройки» на своем телефоне и вкладку на вкладке «Помощник». Выберите «Голос помощника», и вы увидите доступные вам акценты. Австралийский голос называется «Sydney Harbour Blue», а английский - «British Racing Green».