Компактная фотокамера Panasonic Lumix TZ95 оценена в 450 евро

Компания Panasonic пополнила ассортимент компактных камер моделью Lumix TZ95, которая появится в продаже в конце апреля по цене 450 евро. Новинка характеризуется 30-кратным зумом (диапазон фокусных расстояний от 24 до 720 мм) датчиком оптического формата 1/2,3 дюйма и разрешением 20,3 Мп, 3-дюймовым сенсорным поворотным дисплеем и 0,21-дюймовым электронным видоискателем, поддержкой формата RAW, возможностью вести серийную съемку со скоростью 10 к/с, снимать видео 4К с частотой 30 к/с, пятиосной оптической стабилизацией, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, а также аккумулятором на 1025 мАч. Размеры камеры равны 112:68,8:41,6 мм, а масса – 328 граммам.