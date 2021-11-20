Компактный Google Pixel 6a показали на рендерах

Несколько дней назад стало известно о разработке смартфона Xiaomi 12X с небольшим 6,28-дюймовым экраном и мощной платформой Snapdragon 870. Сегодня источники сообщили о еще более компактной модели от Google – 6,2-дюймовом Pixel 6a. Более того, устройство показали на качественных рендерах. Впрочем, сюрприза не случилось – перед нами просто уменьшенный Pixel 6.

Смартфону прочат OLED-дисплей с подэкранным дактилоскопом, размеры 152,2:71,8:8,7-10,4 мм, восьмиядерный чипсет Snapdragon 778G, 50-Мп основную камеру (вероятно, как у Pixel 6), 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную ОС Android 12. Судя по изображениям, 3,5-мм разъем для наушников аппарат не получит.

Комментарии и отзывы Google Pixel 6a
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