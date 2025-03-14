Компактный OPPO Find X8S получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о компактном смартфоне OPPO Find X8S, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор с большей ёмкостью, чем у другого компакта – Vivo X200 Pro mini с батареей на 5700 мАч. При этом новинка сможет похвастаться более тонким корпусом, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды. Предыдущие слухи приписывали OPPO Find X8S наличие 6,3-дюймового OLED-дисплея LTPO с разрешением 1,5K и основной камеры с перископным модулем разрешением 50 Мп.

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