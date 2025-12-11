Компактный OnePlus 15T получит АКБ на 7500 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 15T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, как у флагмана OnePlus 15, 6,31-дюймового дисплея с частотой обновления изображения 165 Гц и разрешением 1.5К, батареи ёмкостью 7500 мАч и сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906) и 200 Мп (датчик изображения Samsung HP5 и телеобъектив). То есть, в составе основной камеры не будет сверхширокоугольного модуля. Впрочем, у предшественников OnePlus 13S/13T его тоже не было.