Компактный OnePlus 15T получит АКБ на 7500 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 15T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, как у флагмана OnePlus 15, 6,31-дюймового дисплея с частотой обновления изображения 165 Гц и разрешением 1.5К, батареи ёмкостью 7500 мАч и сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906) и 200 Мп (датчик изображения Samsung HP5 и телеобъектив). То есть, в составе основной камеры не будет сверхширокоугольного модуля. Впрочем, у предшественников OnePlus 13S/13T его тоже не было.

Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
