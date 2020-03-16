Компактный ПК ECS SF110-Q370 получил процессор Intel

Компания ECS пополнила ассортимент небольших ПК моделью SF110-Q370, которая основана на аппаратной платформе Intel. Новинка характеризуется чипами Core девятого поколения в исполнении LGA 1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 35 Вт, двумя слотами SO-DIMM для установки до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, поддержкой 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельного модуля M.2 2280, сетевым контроллером Gigabit LAN, а также модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 или 5.0. Размеры компьютера равны 205:176:33 мм. В качестве операционной системы заявлена Windows 10 или Linux.