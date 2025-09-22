Компактный Xiaomi 17 показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения компактного флагманского смартфона Xiaomi 17, презентация которого запланирована на 25 сентября. Судя по рендерам, аппарат получит квадратный блок основной камеры с тремя модулями и логотипом Leica, плоские боковые рамки корпуса и плоский дисплей с узкими рамками. Ранее производитель подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймового экрана с ультраэллиптическими углами R-angle, рамкой толщиной 1,18 мм и соотношением сторон 19,6:9, а также корпуса массой 191 грамм в голубой и белой расцветках.