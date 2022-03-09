Десктоп Apple Mac Studio на чипе M1 Ultra оценен в $4000

Компания Apple пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью Mac Studio, которая получила версии на фирменных платформах M1 Max и новенькой M1 Ultra. Последняя представляет собой 5-нанометровое 20-ядерное решение с 64-ядерным графическим чипом и 32-ядерным нейропроцессором. Прирост производительности CPU в сравнении с Mac Pro составил 60%, а графической системы - на 80%.

Новинка также оснащается от 32 до 128 ГБ оперативной памяти со скоростью 800 Гбайт/с, твердотельными накопителями вместимостью от 512 ГБ до 8 ТБ, металлическим корпусом высотой 9,4 см, длиной и шириной 19,6 см, двумя интерфейсами USB Type-C (USB 3.0 или Thunderbolt 4), слотом для карт памяти SD спереди, четырьмя Thunderbolt 4, сетевым портом 10Gb Ethernet, двумя разъемами USB Type-A, одним HDMI и 3,5-мм гнездом сзади, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Mac Studio на M1 Max оценен от 2000 долларов, а на M1 Ultra – от 4000 долларов. Старт продаж намечен на 18 марта.