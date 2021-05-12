Компактный флагман ASUS Zenfone 8 оценен в €600

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью Zenfone 8, которая появится в продаже по цене от 600 евро. Новинку оснастили топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой ZenUI 8, 5,9-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, 112% охватом цветовой палитры и пиковой яркостью 1100 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 6, 8 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной камерой с модулями на 64 Мп (оптическая стабилизация) и 12 (сверхширик), селфи-камерой на 12 Мп (датчик Sony IMX663), двумя динамиками с усилителем звука Cirrus Logic CS35L45, защитой в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой зарядки на 30 Вт, а также корпусом с размерами 148:68,5:8,9 мм и массой 168 г.