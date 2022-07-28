Компактный флагман ASUS Zenfone 9 оценен в 800 евро Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Zenfone 9, которая выделяется своими размерами (146,5:68,1:9,1 мм) и массой (169 граммов). Новинка также характеризуется 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м, 112% охватом цветовой палитры DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, защитой от пыли и влаги (степень IP68), батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и 6-осевая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), стереодинамиками и боковым дактилоскопом. Цена версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 800 евро, с 8/256 ГБ – 850 евро, а с 16/256 ГБ – 900 евро. Новинка также характеризуется 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м, 112% охватом цветовой палитры DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, защитой от пыли и влаги (степень IP68), батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и 6-осевая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), стереодинамиками и боковым дактилоскопом. Цена версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 800 евро, с 8/256 ГБ – 850 евро, а с 16/256 ГБ – 900 евро. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:49 . Продукт - ASUS Zenfone 9

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