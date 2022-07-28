Компактный флагман ASUS Zenfone 9 оценен в 800 евро

Новинка также характеризуется 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м, 112% охватом цветовой палитры DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, защитой от пыли и влаги (степень IP68), батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и 6-осевая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), стереодинамиками и боковым дактилоскопом. Цена версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 800 евро, с 8/256 ГБ – 850 евро, а с 16/256 ГБ – 900 евро.