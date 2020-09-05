Компактный флагман Sony Xperia 5 II будет стоить $1000?

Сетевые источники ранее уже раскрыли основные характеристики и дизайн смартфона Sony Xperia 5 II, а теперь они рассекретили его цену. Как утверждает издание PhoneArena, за компактный флагман попросят 1000 долларов, что на 200 долларов дороже Sony Xperia 5 на старте продаж. Официальная презентация смартфона состоится 17 сентября, а продажи стартуют в октябре.

По предварительным данным, аппарат получит 6,1-дюймовый HDR OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и скоростью отклика сенсорного слоя 240 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп («сверхширик») и 12 Мп (телефото), аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, симметричный порт USB Type-C и корпус с размерами 158:68:8 мм.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 II
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