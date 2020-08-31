Компактный флагман Sony Xperia 5 II показали на фото

В сети появилось множество фотографий и рендеров смартфона Sony Xperia 5 II, презентация которого ожидается в середине сентября. Отметим привычный вытянутый дисплей с соотношением сторон 21:9, четыре кнопки на правой грани, включая дактилоскопический сенсор и кнопку затвора камеры, а также 3,5-мм разъем для наушников.

По предварительным данным, аппарат получит 6,1-дюймовый HDR OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и скоростью отклика сенсорного слоя 240 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп («сверхширик») и 12 Мп (телефото), аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, симметричный порт USB Type-C и корпус с размерами 158:68:8 мм.