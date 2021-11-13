Компактный флагман Sony Xperia 5 III появился в продаже

Представленный еще в апреле смартфон Sony Xperia 5 III наконец-то стал доступен для покупки. Правда, пока только на домашнем японском рынке. Его цена составляет 1200 долларов. Российский релиз компактного флагмана ожидается в ближайшее время по цене в 85 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,1-дюймовый дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR и соотношением сторон 21:9, тройную камеру с 12 Мп датчиками и оптикой ZEISS (один из модулей может похвастаться телескопическим объективом с переменной апертурой), селфи-камерой разрешением 8 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, функцией воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio посредством встроенных стереодинамиков, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт.