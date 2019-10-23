Компактный флагман Sony Xperia 5 оценен в 60 тысяч рублей

Компания Sony начала принимать российские предзаказы на компактный смартфон Xperia 5, который был представлен в начале прошлого месяца. Продажи смартфона стартуют 6 ноября по рекомендованной цене 59 990 рублей. Из доступных расцветок: синяя и черная. Напомним, что новинка характеризуется 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, поддержкой HDR и 10-битного отображения цвета, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором емкостью 3140 мАч, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.