Компактный ноутбук Lenovo ThinkPad S2 2023 оценен в $630

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad S2 2023, которая основана на чипах Intel Core тринадцатого поколения и AMD Ryzen. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и максимальной яркостью 300 нит, 6-ядерным процессором AMD Ryzen R5 PRO 7530U или 10-ядерными чипами Core i5-1335U и i7-1355U, от 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, корпусом толщиной 17,23 мм, массой 1,26 кг, батареей ёмкостью 46 Втч, разъемами Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen 1. Конфигурация с R5 PRO 7530U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценена в Китае в 630 долларов, а с i5-1335U и i7-1355U с тем же объемом памяти – 820 и 960 долларов соответственно.

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