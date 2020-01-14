Компактный ноутбук One Mix 3S+ Yoga оценен в 800 долларов

В октябре мы писали о выходе компактного ноутбука One Mix 3 Pro, основанного на процессоре Core i5-10210Y. Сегодня стало известно о выходе более доступной версии с процессором того же поколения. Итак, ноутбук One Mix 3S+ Yoga оснащается двухъядерным процессором Core i3-10110Y с поддержкой Hyper-Threading и частотами 1,0-4,0 ГГц, 8,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью 256 ГБ и аккумулятором ёмкостью 8600 мАч. Цена данного ноутбука составляет 760-800 долларов.