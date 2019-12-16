Компактный ноутбук RedmiBook 13

Компания Xiaomi презентовала в Китае новый ноутбук под названием RedmiBook 13.

Ноутбук получил металлический корпус с тонкими рамками и 13.3 дюймовый Full HD+ экран.

За производительность новинки отвечает процессор Intel Core i5 или Core i7 10-го поколения с новой системой охлаждения, которая включает в себя двойные тепловые трубки с диаметром 6 мм. Также ноутбук можно приобрести с версии где установлена видеокарта Nvidia GeForce MX250.

В помощь к процессору ноутбук оснастили 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ SSD. Поставляться ноутбуки будут на операционной системе Windows 10 Home. Также ноутбук оснастили поддержкой быстрой зарядки.

Core i5 + 8 ГБ ОЗУ + 512 ПЗУ (SSD) + встроенная графика — 597 $

Core i5 + 8 ГБ ОЗУ + 512 ПЗУ (SSD) + GeForce MX250 — 640 $

Core i7 + 8 ГБ ОЗУ + 512 ПЗУ (SSD) + GeForce MX250 — 740 $

Продажи RedmiBook 13 стартуют в Китае 12 декабря со следующими ценами: