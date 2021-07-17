Компактный проектор Acer XD1520i доступен в России

Компания Acer представила на российском рынке проектор XD1520i.

Acer XD1520i имеет компактный форм-фактор: длина и ширина соответствуют бумажному формату А4 – 297х200 мм, толщина устройства – менее 7 см, а вес составляет всего 2.1 кг.

Проектор поддерживает разрешение FullHD. Размер выводимого изображения варьируется от минимального значения в 76 см и может достигать 762 см по диагонали при максимальных настройках. Уровень контрастности составляет 1000000: 1. Показатель в 4000 LED-люменов (1600 ANSI-люменов) яркости делают возможным использование проектора даже в хорошо освещенных помещениях. Проектор гарантирует максимально точную цветопередачу.

В комплект поставки входит пуль дистанционного управления. Кроме того, проектор может использовать беспроводное подключение к смартфонам и ПК. XD1520i предлагает различные варианты установки, обеспечивая гибкость и удобство. Функция проецирования без ПК делает возможным воспроизведение видео, просмотр фотографий и демонстрацию презентаций в формате PDF прямо с личного USB-накопителя.

Срок службы самой LED-лампы составляет 20000 часов работы в обычном режиме, а использование режима Эко способно увеличить его до еще более внушительной цифры в 30000 часов. Расположенная на верхней плоскости панель управления из девяти кнопок органично вписывается в общий внешний вид корпуса.

Проектор Acer XD1520i уже появился в продаже в России по рекомендованной розничной цене – 84 990 рублей.