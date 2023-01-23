Компактный проектор LG CineBeam PF510Q оценен в $600

Компания LG пополнила ассортимент проекторов моделью CineBeam PF510Q, которая обойдется на американском рынке в 600 долларов. Новинка характеризуется выводом картинки разрешением Full HD с соотношением сторон 16:9 и 4:3, а также диагональю от 30 до 120 дюймов, четырехканальным светодиодным источником света RGBB с яркостью до 450 ANSI люмен, сроком службы 30 000 часов воспроизведения, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений по вертикали, контрастностью 150000:1, программной оболочкой WebOS 22, предустановленными приложениями YouTube и Disney+, совместимостью с экосистемами умного дома (например, Apple HomeKit), 5-Вт динамиком, массой 1 кг и габаритами 14,7:6,6:14,7 см.