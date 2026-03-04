Компактный проектор Xgimi Z6X оценен в 240 долларов

Компания Xgimi представила компактный проектор Z6X пятого поколения, который оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 240 долларов. Новинка характеризуется технологией DLP с 0,23-дюймовым DMD-чипом, родным разрешением 1920:1080 точек, поддержкой входного сигнала в разрешении 2K и 4K, яркостью 550 CVIA люмен, 124% покрытием цветовой палитры Rec.709, подставкой с поворотом на 150°, автофокусировкой, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, коэффициентом проекции 1,2:1, технологией MEMC, поддержкой голосового управления, процессором MediaTek MT9270 с графическим адаптером Mali-G52, 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, беспроводной передачей через AirPlay и DLNA, двумя 3-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, интерфейсами HDMI 2.1 с eARC и USB 2.0, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.1, шумом не более 28 дБ, энергопотреблением до 65 Вт, а также корпусом массой 1,09 кг и размерами 235:228:64 мм.