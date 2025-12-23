Представлен мини-ПК Beelink ME Pro NAS

Компания Beelink представила устройство под названием ME Pro NAS, которое можно назвать гибридом ПК и сетевого накопителя. Новинка характеризуется цельнометаллическим корпусом с размерами 166:121:112 мм, двумя отсеками для 3,5-мм дюймовых накопителей, материнской платой нижнем модуле, четырёхъядерным процессором Intel N95 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и TDP 25 Вт, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, максимальным объемом данных 72 ТБ (три слота M.2 2280 и два HDD), двумя портами проводной сети 5 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, интерфейсами USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) и USB-C (10 Гбит/с и вывод видео), портом HDMI 2.1 (4K 60 Гц), двумя разъемами USB 2.0 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена конфигурации без SSD составляет 260 долларов, а с накопителем на 128 ГБ – 280 долларов.