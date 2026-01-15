Представлен корпус Formula V Line Crystal Z7

Корпус Formula V Line Crystal Z7 формата Mid-Tower сочетает в себе оригинальные инженерные решения и элегантный дизайн премиум-класса. Модель V Line Crystal Z7, выполненная в форм-факторе Mid-Tower, выделяется вместимостью и поддержкой материнских плат EATX, BTF, ATX, mATX и ITX. Продуманная компоновка позволяет разместить до одиннадцати вентиляторов и различные системы жидкостного охлаждения, гарантируя оптимальную циркуляцию воздуха. Crystal Z7 предлагается в двух вариантах: стандартном и PA (Performance ARGB).
- Направленный воздушный поток, оптимизированный для видеокарт – Наклонные кронштейны для вентиляторов точно направляют холодный воздух к графическому процессору для повышения эффективности охлаждения.
- Двухкамерная конструкция – Двухкамерная конструкция и аккуратная прокладка кабелей обеспечивают упорядоченность системы и беспрепятственный поток воздуха.
- Два 120-мм задних вентилятора – Конфигурация с двумя 120-мм вентиляторами сзади улучшает отвод тепла, повышая тепловую эффективность.
- Достаточно места – Поддержка длинных видеокарт (до 435 мм) и высоких процессорных кулеров (175 мм).