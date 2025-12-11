Представлен крошечный мини-ПК Tiiny AI Pocket Lab

Компания Tiiny AI пополнила ассортимент компактных ПК по-настоящему крошечной моделью AI Pocket Lab. Она получила корпус с размерами 142:80:25,3 мм и массой 300 граммов. При этом здесь используется активная система охлаждения. Новинку оснастили 12-ядерным чипом на архитектуре Arm v9.2, отдельной гетерогенной однокристальной системой и дискретным NPU с суммарной производительностью в 190 TOPS, 80 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Потребление системы составляет 65 Вт. По данным производителя, ПК локально запускает большую языковую модель с 120 млрд параметров. AI Pocket Lab уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса в категории The Smallest MiniPC (100B LLM Locally). Цена и дата начала продаж пока не объявлены.

