Thunderobot представила мини-ПК Mix Pro II

Компания Thunderobot объявила о выпуске компактного ПК Mix Pro II, который основан на чипах Intel Core Ultra 200H. Новинка оснащается 14-ядерным процессором Core Ultra 5 225H или 16-ядерными Core Ultra 7 255H и Core Ultra 9 285H, 32 либо 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с крупной испарительной камерой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя портами RJ45 2.5GbE, интерфейсом Thunderbolt 4, тремя разъемами USB 3.2 Gen 2, по одному порту USB-C, DisplayPort и HDMI, а также корпусом с размерами 140:139:51 мм. Цена базовой конфигурации составляет 700 долларов, а топовой – 1470 долларов.

