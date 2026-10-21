iQOO Neo 12 получит крупную систему охлаждения

Бренд iQOO поделился новыми подробностями о смартфоне Neo 12, официальная презентация которого состоится уже 28 октября. Производитель подтвердил наличие системы охлаждения с вентилятором Ice Dome с 59 лопастями и тремя уровнями регулировки скорости, усиленного ротора, сварного соединения вала, двухслойной защиты печатной платы от воды и испарительной камеры 3D Ice Dome на 8200 мм2. Утверждается, что новая камера охлаждения на 15% эффективнее, чем в Neo 11.

Ранее сообщалось о 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумуляторе Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с кремниевым анодом 5-го поколения и плотностью энергии 916 Втч/л, экране с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц, пиковой яркостью 2200 нит и минимальной яркостью 1 нит, корпусе с металлической рамкой и 3D-ультразвуковом сканере отпечатков пальцев.
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