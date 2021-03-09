Компактный смартфон Sony Xperia Ace 2 получит модем 5G

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Sony Xperia Ace 2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит поддержку мобильных сетей пятого поколения, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 690 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619L и модемом Snapdragon X51 5G, 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, боковой сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB Type-C, отдельную клавишу для запуска камеры, 3,5-мм разъем для наушников, врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 8 Мп и сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 13 Мп. Цена и дата официального релиза пока раскрываются.